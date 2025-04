Une obstruction soudaine et complète peut provoquer les symptômes suivants :

Douleur intense dans le bas du dos ou dans le bas-ventre

Fièvre

Nausées et vomissements

Une obstruction soudaine et complète n’affecte généralement qu’un seul rein. Généralement, l’autre rein prend en charge le travail de filtration du sang et de production d’urine et aucune insuffisance rénale ne se développe.

Une obstruction partielle ne provoque généralement aucun symptôme, mais les symptômes suivants peuvent être présents :

Une obstruction partielle touche généralement les deux reins. Si elle est prolongée, elle peut entraîner une insuffisance rénale.