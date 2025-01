Quelles sont les causes de la maladie athéro-embolique rénale ?

En cas de durcissement des artères (athérosclérose), les artères se bouchent avec du matériel lipidique dur. Des fragments de ce matériel lipidique peuvent se détacher et flotter dans le sang jusqu’à ce qu’ils se coincent dans un petit vaisseau sanguin. Si une quantité suffisante de ce matériel pénètre dans les vaisseaux d’un organe, cet organe peut s’arrêter de fonctionner.

La maladie athéro-embolique rénale survient le plus souvent après une intervention chirurgicale ou une intervention sur l’aorte (la plus grosse artère du corps). Des fragments de matériel lipidique collés à la paroi de l’aorte peuvent se détacher par accident pendant l’intervention et migrer jusqu’aux reins. Parfois, le matériel lipidique se détache spontanément.

Le matériel lipidique peut également obstruer les vaisseaux sanguins d’autres organes abdominaux, tels que les intestins ou le pancréas.