Les reins sont deux organes en forme de haricots qui produisent l’urine. Ils ont à peu près la taille d’un poing et sont situés à l’arrière de l’abdomen, près de la colonne vertébrale. Les reins équilibrent les niveaux d’eau et de minéraux de l’organisme et filtrent les déchets du sang.

Qu’est-ce que la maladie rénale chronique ? Une maladie chronique est une maladie qui commence lentement et dure longtemps. Ainsi, les maladies rénales chroniques se produisent lorsque les reins perdent lentement leur capacité à filtrer (nettoyer) le sang, à éliminer les déchets et à produire de l’urine. Les reins cessent de fonctionner sur une période de plusieurs mois ou plusieurs années. Si les reins arrêtent de fonctionner subitement, on parle alors d’insuffisance rénale aiguë. Une insuffisance rénale aiguë qui n’est pas résolue peut devenir une maladie rénale chronique. Une insuffisance rénale chronique est ce que les médecins appelaient auparavant maladie rénale chronique. Ils utilisaient ce terme pour éviter la confusion avec d’autres maladies rénales à long terme dans lesquelles les reins continuent à fonctionner. Le diabète et l’hypertension artérielle sont des causes fréquentes de maladie rénale chronique pouvant entraîner une insuffisance rénale

Les symptômes commencent lentement et peuvent inclure l’envie d’uriner (faire pipi) la nuit, une fatigue, des maux d’estomac, des démangeaisons et des crampes musculaires

Ensuite, vous pourriez arrêter d’uriner et commencer à présenter une confusion et des difficultés respiratoires

Les médecins diagnostiquent une maladie rénale chronique en réalisant des analyses de sang et d’urine

Vous devrez suivre un régime alimentaire spécial et prendre des médicaments, et aurez souvent besoin d’une dialyse (utilisation d’une machine pour nettoyer les déchets et l’excès d’eau de votre sang)

Parfois, les médecins peuvent réaliser une transplantation rénale, qui est une intervention chirurgicale permettant de vous donner un nouveau rein

Une maladie rénale chronique peut provoquer le décès si vous ne prenez pas de traitement Les voies urinaires

Quelles sont les complications de la maladie rénale chronique ? La maladie rénale chronique peut provoquer de nombreux problèmes : Hypertension artérielle

Insuffisance cardiaque

Numération sanguine basse (anémie)

Lésions nerveuses, provoquant des picotements et une diminution des sensations

Fragilité osseuse

Quels sont les facteurs qui provoquent une maladie rénale chronique ? Diabète

Hypertension artérielle

Insuffisance rénale chronique, qui se produit lorsqu’au moins un de vos reins cesse de fonctionner pendant une courte période et ne répond pas au traitement

Blocage de l’urine

Certaines maladies qui provoquent une attaque de votre système immunitaire contre ses propres tissus