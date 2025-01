Les reins sont deux organes en forme de haricots qui produisent l’urine. Ils ont à peu près la taille d’un poing et sont situés à l’arrière de l’abdomen, près de la colonne vertébrale. Les reins équilibrent les niveaux d’eau et de minéraux de l’organisme et filtrent les déchets du sang.

Qu’est-ce que l’insuffisance rénale aiguë ? Un problème aigu est un problème qui vient de commencer et qui ne durera probablement pas très longtemps. Ainsi, une insuffisance rénale aiguë se produit lorsque l’un des reins ou les deux reins cessent soudainement de fonctionner pendant quelques jours ou semaines. Si les reins arrêtent de fonctionner pendant une longue durée, on parle alors de maladie rénale chronique. Les médecins utilisent maintenant le terme « lésion rénale aiguë » pour désigner une insuffisance rénale aiguë. Cependant, « insuffisance rénale » est encore le terme que la plupart des personnes connaissent. Les dommages provoqués à un rein n’entraînent pas de problèmes majeurs tant que l’autre rein fonctionne ; les deux reins doivent cesser de fonctionner pour que cela entraîne de graves problèmes

Vous pourriez présenter un gonflement des pieds, des chevilles ou du visage, vous sentir malade et fatigué(e), présenter des démangeaisons sur l’ensemble du corps, avoir des difficultés à respirer ou uriner (faire pipi) moins que d’habitude

Une insuffisance rénale aiguë peut entraîner des problèmes graves, tels qu’une insuffisance cardiaque

Vous pourriez avoir besoin d’une dialyse rénale Les voies urinaires

Quels sont les facteurs qui provoquent une insuffisance rénale aiguë ? L’insuffisance rénale aiguë peut être provoquée par : Une quantité insuffisante de sang arrivant dans les reins

Un élément qui bloque l’évacuation de l’urine en dehors des reins

Certaines maladies rénales

Certains médicaments ou poisons Les reins nécessitent beaucoup de sang. Il est possible que les reins n’obtiennent pas suffisamment de sang si vous saignez beaucoup, si vous êtes très déshydraté(e) ou si votre cœur ne pompe pas suffisamment de sang. Si un cancer ou un calcul rénal bloque l’écoulement de l’urine, la pression augmente dans le rein. Si la pression reste élevée pendant longtemps, vos reins seront endommagés. De nombreux médicaments et autres substances peuvent endommager vos reins, par exemple : Certains antibiotiques

Les agents de contraste utilisés pour certaines radiographies Les agents de contraste sont des liquides administrés par une veine qui rendent les vaisseaux sanguins et les organes plus faciles à voir sur les radiographies. Il arrive souvent que les médecins n’identifient pas de cause à l’insuffisance rénale aiguë.