Les infections de la vessie sont causées par des bactéries qui s’introduisent dans la vessie. Généralement, elles y arrivent en passant par l’urètre. L’urètre est le canal qui achemine l’urine de la vessie vers l’extérieur de l’organisme.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de contracter des infections de la vessie. Chez la femme, l’urètre est plus court et plus proche du vagin et de l’anus, ce qui favorise le passage de bactéries dans la vessie.

D’autres éléments peuvent augmenter le risque de contracter une infection de la vessie chez la femme :

Antécédents d’infections de la vessie, surtout pendant l’enfance

Grossesse

Ménopause, en raison des changements hormonaux et de l’atrophie des tissus autour de l’urètre

Rapports sexuels

Utilisation d’un diaphragme (un dispositif contraceptif en latex que l’on introduit dans le vagin)

Utilisation de spermicide (un gel à appliquer dans le vagin pour tuer les spermatozoïdes)

Chez l’homme comme chez la femme, les risques de contracter une infection de la vessie sont plus élevés dans les cas suivants :