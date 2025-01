S’ils sont suffisamment petits, les calculs peuvent ne provoquer aucun symptôme.

Les calculs vésicaux peuvent provoquer une douleur dans la partie inférieure de l’abdomen (ventre).

Les calculs rénaux ou urétéraux peuvent provoquer des douleurs dorsales, généralement entre les côtes et les hanches. La douleur peut également s’étendre au ventre et à l’intérieur des cuisses. Cette douleur est très vive et elle va et vient.

Les autres symptômes comprennent :

Nausées et vomissements

Urine brun rougeâtre ou présence de sang dans l’urine

Nécessité d’uriner plus souvent

Douleur ou sensation de brûlure pendant la miction

Lorsqu’un calcul provoque une infection, l’urine peut être trouble ou malodorante et de la fièvre peut être présente.