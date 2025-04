L’urètre est un canal qui véhicule l’urine hors de l’organisme.

Chez l’homme, l’urètre se termine à l’extrémité du pénis. Chez la femme, l’urètre est bien plus court et se termine au niveau de la vulve. Un urètre plus court signifie qu’il est plus facile pour les bactéries provenant de l’extérieur de l’organisme de pénétrer dans la vessie et de provoquer des infections des voies urinaires.