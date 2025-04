L’hypertension pulmonaire est souvent provoquée par :

Insuffisance cardiaque du côté gauche du cœur

Troubles qui entraînent un taux d’oxygène faible dans le sang, comme une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) ou une apnée du sommeil sévères

Caillots sanguins dans les poumons (embolie pulmonaire)

D'autres causes incluent la drépanocytose et certains médicaments comme la fenfluramine (et d'autres médicaments pour la perte de poids), les amphétamines, la cocaïne et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Parfois, l'hypertension pulmonaire est causée par un trouble héréditaire.

Parfois, les médecins ne savent pas ce qui est à l’origine de l’hypertension pulmonaire.