L’ostéoporose est une affection affaiblissant les os. Les os deviennent moins denses et plus fragiles. Il s’agit d’une perte de la densité osseuse. En cas d’ostéoporose, les os se cassent plus facilement.

L’ostéoporose est beaucoup plus fréquente chez les femmes, mais certains hommes en sont également atteints

Généralement, l’ostéoporose est provoquée par le vieillissement, un taux faible d’hormones sexuelles et un apport insuffisant en vitamine D ou en calcium

L’ostéoporose peut être évitée en ayant un apport suffisant en calcium et vitamine D, en réalisant des exercices de mise en charge (comme la marche ou le lever de poids) et en prenant certains médicaments

En cas d’ostéoporose, les os les plus à même de se casser sont :

Poignet

Rachis (vertèbres)

Hanche

La fracture de l’un des os de la colonne vertébrale au milieu ou en bas du dos peut provoquer l’affaissement partiel des os. Il s’agit d’une fracture vertébrale par compression.