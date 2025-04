Quelles sont les causes de la sclérose systémique ?

La sclérose systémique survient lorsque le tissu produit trop de collagène et d’autres protéines. Le collagène est une protéine qui permet de structurer la peau, les ongles, les cheveux, les tendons et d’autres tissus. Une quantité trop importante de collagène peut provoquer un durcissement et du tissu cicatriciel.

Les médecins ne savent pas ce qui est à l’origine de la sclérose systémique.