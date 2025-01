Les médecins vous interrogeront sur vos symptômes et antécédents médicaux. Ils vous examineront et contrôleront votre tête et votre cou à la recherche de signes d’infection ou d’allergie. Les médecins peuvent :

Contrôler votre vision à l’aide d’une échelle d’acuité visuelle

Vous administrer un collyre dans l’œil (il se peut que vous ressentiez une sensation de brûlure pendant quelques secondes)

Regarder à l’intérieur de l’œil en utilisant une lumière grossissante spéciale (lumière très vive)

Mesurer la pression intraoculaire (il existe divers moyens de la mesurer, et tous sont indolores)

Si le médecin pense que vous avez quelque chose dans l’œil, il peut brièvement retourner votre paupière vers l’extérieur pour voir de manière plus minutieuse dans votre œil. Cela peut générer une sensation un peu étrange ou gênante, mais la procédure est indolore. Si le médecin suspecte une infection derrière le globe oculaire, il peut demander une analyse de sang ou une radiographie.