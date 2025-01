Que sont la pinguécula et le ptérygion ?

La conjonctive Vidéo

La pinguécula et le ptérygion (parfois appelé « maladie du surfeur ») sont des excroissances qui se forment sur l’avant de l’œil. Elles se développent sur la conjonctive (la membrane fine et transparente qui recouvre le blanc des yeux et l’intérieur des paupières). Elles peuvent être causées par un excès de soleil, de vent, de poussière ou simplement par une sécheresse oculaire.

La pinguécula est une plaque ou une bosse en relief, jaune ou blanche, qui se forme sur la conjonctive, à proximité de la cornée (la couche transparente située au-dessus de la partie colorée de l’œil)

Un ptérygion est une excroissance charnue de la conjonctive qui peut recouvrir la cornée

Pinguécula Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY