Les obsessions sont des choses auxquelles on ne peut pas arrêter de penser même si on le souhaite. Elles peuvent être des inquiétudes, des idées, des images, ou un désir urgent de faire quelque chose. Le fait d’avoir une obsession rend généralement la personne concernée anxieuse et mal à l’aise.

On parle de compulsion lorsqu’une personne éprouve un besoin impérieux de faire quelque chose de manière répétée, même si elle ne veut pas le faire ou si elle pense qu’il ne faudrait pas le faire. Une compulsion implique souvent de faire quelque chose pour atténuer l’angoisse due à une obsession. Par exemple, une personne obsédée par les microbes peut se sentir obligée de se laver les mains de nombreuses fois par jour (compulsion), même si elles ne sont pas sales.

Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est un trouble mental qui implique des obsessions, des compulsions, ou les deux.