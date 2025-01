La dysmorphophobie est un trouble mental dans lequel la personne atteinte passe beaucoup de temps et d’énergie à s’inquiéter et à rejeter son apparence. Les personnes atteintes de ce trouble se concentrent parfois sur la taille ou l’aspect d’une partie du corps particulière, comme le nez. Les inquiétudes concernant la partie du corps en question sont incompréhensibles pour les amis et les proches, et elles interfèrent avec la vie quotidienne de la personne.

Les personnes atteintes de dysmorphophobie peuvent consacrer plusieurs heures par jour à s’inquiéter de la présence de ce qu’elles considèrent être des défauts corporels, bien que ces problèmes semblent mineurs ou imperceptibles aux yeux d’autrui

La personne peut penser que certaines parties de son corps sont laides, peu attrayantes, ou difformes

Son apparence peut lui inspirer de la honte et de l’angoisse au point d’éviter de sortir ou de passer du temps avec des amis

Les médecins traitent la dysmorphophobie par des antidépresseurs et une thérapie cognitivo-comportementale

Le trouble commence généralement au cours de l’adolescence et peut être un peu plus fréquent chez les femmes.