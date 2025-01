Les personnes atteintes du trouble de la personnalité schizotypique :

Se comportent bizarrement, sont mal à l’aise avec les autres, et sont quelque peu déconnectées de la réalité

Souvent, les personnes atteintes du trouble de la personnalité schizotypique :

Évitent les situations sociales et préfèrent être seules

N’ont pas d’amis proches

Ont des difficultés à interpréter les émotions des autres

Pensent d’une manière étrange, magique, elles croient par exemple qu’elles peuvent contrôler quelqu’un avec leur esprit

Sont suspicieuses et méfiantes, croyant par exemple à tort que quelqu’un leur veut du mal

Utilisent des mots d’une façon inhabituelle, de sorte que leur langage est étrange

S’habillent étrangement, par exemple en portant des vêtements sales ou mal ajustés

Elles peuvent également souffrir de dépression ou de troubles liés à l’usage de drogues ou d’alcool.

Le trouble de la personnalité schizotypique est semblable, mais en moins intense, à la schizophrénie qui provoque des pensées et des comportements plus bizarres et plus sévères.