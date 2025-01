Le trouble de la personnalité histrionique se caractérise par :

Un désir d’être le centre de l’attention et des comportements excessifs et inappropriés pour attirer l’attention

Le trouble de la personnalité histrionique est plus fréquent chez les femmes. Souvent, les personnes atteintes :

Sont dynamiques, enthousiastes, séductrices, charmantes

Ont besoin d’attention et se sentent déprimées lorsqu’elles ne l’obtiennent pas

Portent des vêtements excessivement sexy ou provocateurs, inappropriés pour aller travailler ou étudier, dans le but d’attirer l’attention

Ont des émotions qui changent rapidement et qu’elles expriment de façon spectaculaire

Sont facilement influencées par les autres

Ont des difficultés à développer des relations intimes

Ont soif de nouveauté et d’excitation et s’ennuient facilement ; de ce fait, elles ont tendance à changer d’emploi et d’amis fréquemment

Beaucoup de gens sont charmants, aiment séduire, et attirer l’attention. Ce type de comportement peut, cependant, devenir un trouble si la personne doit être le centre de l’attention et qu’elle se sent déprimée lorsqu’elle ne l’est pas. Il constitue également un problème si la personne ne peut pas avoir de relations durables ou conserver un emploi à cause de son besoin constant de nouveauté et de drame.

Les personnes atteintes du trouble de la personnalité histrionique peuvent également présenter d’autres troubles de la personnalité ou une dépression.