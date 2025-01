Les réactions anaphylactiques (parfois appelées « anaphylaxie ») sont les réactions allergiques les plus graves, les plus brutales et les plus mortelles. Des symptômes graves sont présents, tels qu’une éruption cutanée prurigineuse sur tout le corps, un œdème au niveau de la gorge et des difficultés respiratoires. Il est possible de perdre connaissance. Si la réaction allergique n’est pas traitée, elle peut être mortelle.

Une réaction anaphylactique peut apparaître après avoir touché ou mangé un élément source d’allergie (allergène).

Après avoir développé une réaction anaphylactique à une substance, il est très probable qu’un nouveau en contact avec le même allergène en provoque une autre

Les symptômes d’une réaction anaphylactique apparaissent généralement dans un délai de 15 minutes

Pour empêcher une réaction anaphylactique, il faut éviter l’allergène et avoir toujours sur soi une injection d’adrénaline et des antihistaminiques en comprimés

Se rendre aux urgences en cas de développement d’une réaction anaphylactique.