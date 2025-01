Les symptômes sont différents selon la maladie et la partie du corps concernée. Néanmoins, en général, les maladies auto-immunes provoquent un gonflement et des lésions tissulaires. Il est possible de présenter un ou plusieurs de ces symptômes :

Articulations douloureuses

Articulations gonflées et rouges

Prurit

D’autres maladies auto-immunes peuvent provoquer des difficultés à respirer, un ictère (jaunissement de la peau et des yeux), une faiblesse et une confusion. Une insuffisance rénale peut se développer.

Parfois, une maladie auto-immune peut être mortelle.