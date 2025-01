Que sont les angiœdèmes héréditaire et acquis ?

L’angiœdème est un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge généralement causé par une réaction allergique. Cependant, l’angiœdème peut également être provoqué par un problème au niveau du système immunitaire.

L’angiœdème héréditaire est un problème du système immunitaire avec lequel on naît

L’angiœdème acquis est un problème du système immunitaire causé par une autre maladie ou affection

Les angiœdèmes héréditaires et acquis sont semblables à l’angiœdème provoqué par une réaction allergique, mais ils ne démangent pas et ne provoquent pas d’urticaire (plaques rouges, prurigineuses et en relief sur la peau).

Les lèvres, la langue et la gorge peuvent gonfler, ce qui peut provoquer des difficultés respiratoires

La personne peut avoir des nausées et vomir

Les médecins peuvent utiliser des médicaments pour traiter et prévenir le gonflement