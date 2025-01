Chez l’enfant, les symptômes d’une allergie alimentaire peuvent changer en grandissant.

Les bébés peuvent présenter des symptômes tels que :

Éruption cutanée

Vomissements

Diarrhée

Les enfants âgés de 1 an et plus peuvent présenter :

Éruption cutanée

Respiration sifflante (sifflement à la respiration)

Rhinorrhée

Vers l’âge de 10 ans, les allergies alimentaires disparaissent souvent (comme l’allergie au lait).

Chez les adultes et les enfants plus âgés, les symptômes des allergies alimentaires peuvent devenir plus graves et peuvent inclure :

Démangeaisons dans la bouche

Urticaire (plaques rouges, prurigineuses et légèrement en relief sur la peau)

Eczéma (éruption cutanée rouge, squameuse, sèche et en plaques, généralement au niveau des articulations des bras et des jambes)

Écoulement nasal et asthme

Douleur à l’estomac

Nausées

Crampes et diarrhée

Si une allergie alimentaire est grave, elle peut provoquer une réaction anaphylactique, qui peut causer une éruption cutanée sur tout le corps, un œdème au niveau de la gorge et des difficultés à respirer. Si elle n’est pas traitée, elle peut être mortelle.