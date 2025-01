Composants importants du système immunitaire :

Globules blancs

Anticorps

Système lymphatique

Certains organes

Les globules blancs (leucocytes) circulent dans le sang pour trouver des germes et autres problèmes et les combattre. Lorsqu’ils luttent contre un antigène et le détruisent, ils s’en souviennent généralement. Si les globules blancs se souviennent d’un antigène spécifique, ils le combattront plus rapidement la prochaine fois qu’il sera présent dans l’organisme.

Les anticorps sont des substances chimiques fabriquées par certains globules blancs. Les anticorps flottent dans la circulation sanguine pour trouver des antigènes et les attaquer. Il existe de nombreux anticorps différents. Chaque anticorps ne peut attaquer qu’un seul antigène spécifique. Les globules blancs apprennent à fabriquer de nouveaux anticorps chaque fois qu’ils doivent défendre l’organisme contre un nouvel antigène. Toutefois, l’organisme se souvient comment fabriquer ces anticorps pendant longtemps.

Le système lymphatique est un réseau de vaisseaux. Ces vaisseaux drainent l’excès de liquide provenant des tissus, ainsi que des germes morts et des cellules mortes de l’organisme. Ce liquide est la lymphe. La lymphe passe par des points de collecte de la taille d’un petit pois appelés ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques éliminent par filtration les cellules et germes morts. En cas d’infection, les ganglions lymphatiques proches peuvent gonfler. Par exemple, une infection de la gorge peut faire enfler les ganglions lymphatiques se trouvant dans le cou. Les gens parlent de « glandes enflées », mais les ganglions lymphatiques ne sont pas véritablement des glandes.

Les organes qui font partie du système immunitaire incluent la moelle osseuse, le thymus, la rate, les amygdales et l’appendice. La moelle osseuse et le thymus fabriquent les globules blancs. La rate, les amygdales et l’appendice piègent les germes et autres antigènes et servent de lieu de fortification aux cellules du système immunitaire.