On parle de virilisation lorsque des femmes ou des enfants développent des traits masculins adultes. Ces traits peuvent inclure une pilosité faciale inhabituelle, une calvitie, de l’acné et une voix plus grave.

La virilisation est provoquée par des taux élevés d’hormones masculines

Des glandes surrénales anormalement grandes ou une tumeur dans les glandes surrénales provoquent généralement une virilisation

Les médecins traitent la virilisation à l’aide d’une intervention chirurgicale pour enlever les tumeurs, et de médicaments pour abaisser les taux d’hormones