On parle d’hyperthyroïdie lorsque la thyroïde est trop active et produit plus d’hormones thyroïdiennes que l’organisme n’en a besoin.

Les symptômes comprennent une fréquence cardiaque rapide, une hypertension artérielle et une perte de poids

Des analyses de sang peuvent confirmer que vous avez une hyperthyroïdie

Des médicaments peuvent généralement être utiles en cas d’hyperthyroïdie

Une hyperthyroïdie survient chez environ 1 personne sur 100

La thyrotoxicose est une hyperthyroïdie très grave qui se produit lorsque votre thyroïde libère soudainement une quantité dangereuse d’hormones. Elle se déclenche généralement par une infection, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une intervention chirurgicale ou un stress extrême. Il s’agit d’une urgence qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.