L’acromégalie est une maladie qui apparaît généralement entre 30 et 50 ans. Contrairement aux os des enfants, les os de l’adulte ne peuvent pas devenir plus longs. Au lieu de cela, les os changent de forme et se déforment. Les symptômes comprennent :

Traits du visage grossiers et épaissis

Gonflement des mains et des pieds

Besoin de bagues, gants, chapeaux et chaussures de taille plus importante

Cage thoracique épaissie, en forme de tonneau

Douleur articulaire

Parfois, faiblesse des bras et des jambes

Chez les femmes, règles irrégulières

Chez l’homme, dysfonction érectile