Quelles sont les causes de la galactorrhée ?

La prolactine est une hormone produite par l’hypophyse qui provoque la production de lait par les seins. La prolactine augmente normalement chez les femmes qui viennent d’accoucher, afin qu’elles puissent allaiter leur bébé. Un excès de prolactine provoque la production de lait par les seins, même chez une personne qui n’est pas enceinte. La prolactine peut même entraîner la production de lait par les seins chez l’homme.

La cause la plus fréquente de galactorrhée chez les hommes et les femmes est :

Une tumeur de l’hypophyse qui entraîne une production excessive de prolactine

Les autres causes d’un excès de prolactine incluent :

Certains médicaments (certains médicaments antihypertenseurs et certaines pilules contraceptives)

Glande thyroïde sous-active (hypothyroïdie)

Maladie rénale chronique

Maladies du foie

Certains cancers du poumon

Un excès de prolactine peut également affecter la fonction sexuelle et la fertilité, chez les hommes et les femmes.