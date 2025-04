Quelles sont les causes de l’EHH ?

L’EHH est provoqué par une glycémie très élevée, généralement chez les personnes atteintes d’un diabète de type 2. L’EHH ne se produit généralement pas chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Elles peuvent plutôt présenter une acidocétose diabétique. Des taux extrêmement élevés de sucre dans le sang vous font uriner beaucoup plus que d’habitude. Ceci entraîne une déshydratation sévère et une concentration plus importante de votre sang.

Vous avez plus de risque de présenter un EHH en cas de diabète de type 2 et si :