Nous avons tous besoin d’eau et d’électrolytes (minéraux, comme le sodium et le potassium, qui aident à de nombreuses fonctions de l’organisme) pour être en bonne santé. Normalement, l’organisme équilibre automatiquement les taux d’eau et d’électrolytes. Le fait de boire vous apporte ce dont vous avez besoin, et avoir soif vous indique quand vous devez boire. Les reins éliminent automatiquement l’eau sous forme d’urine.

Qu’est-ce que l’hyperhydratation ? On parle d’hyperhydratation lorsque l’organisme contient trop d’eau. Cela se produit lorsque l’organisme absorbe plus d’eau qu’il n’en élimine. Chez une personne en bonne santé, il est peu probable que le fait de boire de l’eau en excès provoque une hyperhydratation, car l’eau qui n’est pas nécessaire est éliminée dans l’urine

En général, une hyperhydratation se produit lorsque les reins sont incapables d’éliminer l’eau en excès dans l’urine

Un supplément de liquide peut entraîner un gonflement des jambes ou provoquer des difficultés respiratoires

L’hyperhydratation affecte l’équilibre des électrolytes dans le corps, ce qui peut provoquer des symptômes, tels que confusion ou convulsions

Quelles sont les causes de l’hyperhydratation ? Normalement, l’organisme équilibre automatiquement les taux d’eau et d’électrolytes qu’il contient. Si l’organisme contient trop d’eau, le cerveau envoie un signal aux reins pour qu’ils produisent plus d’urine. Les deux principales causes de l’hyperhydratation comprennent : Problème médical qui empêche les reins d’éliminer l’excès d’eau

Consommation de beaucoup plus d’eau que ce que les reins peuvent traiter Les problèmes médicaux qui pourraient empêcher vos reins d’éliminer l’eau en excès comprennent : Insuffisance cardiaque

Certains problèmes rénaux comme une insuffisance rénale et un syndrome néphrotique

Problèmes hépatiques, tels qu’une cirrhose En général, les personnes ne boivent pas trop d’eau, mais ceci peut se produire lorsque : Les sportifs boivent plus que nécessaire parce qu’ils redoutent une déshydratation

Les personnes ont un trouble mental qui les incite à boire trop d’eau