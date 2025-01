Nous avons tous besoin d’eau et d’électrolytes (minéraux, comme le sodium et le potassium, qui aident à de nombreuses fonctions de l’organisme) pour être en bonne santé. Normalement, l’organisme équilibre automatiquement les taux d’eau et d’électrolytes. Le fait de boire vous apporte ce dont vous avez besoin, et avoir soif vous indique quand vous devez boire.

Qu’est-ce que la déshydratation ? La déshydratation est une quantité trop faible d’eau dans l’organisme. La déshydratation survient lorsque l’organisme perd plus d’eau qu’il n’en absorbe

Certains médicaments ou maladies (telles que le diabète) qui vous font uriner beaucoup peuvent provoquer une déshydratation

Les vomissements, la diarrhée et une forte transpiration par temps chaud ou avec un exercice physique intense peuvent également provoquer une déshydratation

Les personnes âgées et les jeunes enfants sont plus susceptibles d’être déshydratés

Une sévère déshydratation provoque une confusion, des étourdissements et une faiblesse

Les personnes déshydratées doivent ingérer des liquides et des électrolytes en buvant ou, parfois, par voie intraveineuse (IV)

Sans traitement, une déshydratation sévère peut entraîner le décès

Quelles sont les causes de la déshydratation ? Vous vous déshydratez lorsque vous perdez du liquide et qu’il n’est pas remplacé en quantité suffisante. Causes fréquentes de perte de liquide : Vomissements

Diarrhée

Miction excessive en raison de problèmes médicaux, tels que le diabète

Prise de médicaments qui font uriner plus fréquemment (diurétiques)

Transpiration importante, en particulier en cas de grosse chaleur ou si vous travaillez ou faites beaucoup d’exercice physique par temps chaud En général, si vous perdez du liquide, vous allez simplement boire plus pour le remplacer. Mais parfois, vous ne pouvez pas boire suffisamment de liquide. Raisons fréquentes qui empêchent les personnes de consommer suffisamment de liquide : Il n’y a pas d’eau disponible, comme dans le désert

Les personnes ne sont pas en mesure de dire qu’elles ont soif, comme les bébés ou les personnes âgées qui sont confuses ou qui ont été victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC)

Elles ne peuvent pas prendre de l’eau, par exemple parce qu’elles sont trop malades pour sortir du lit

Les personnes vomissent beaucoup