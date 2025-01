Le sang est le système de distribution de l’organisme. Le sang :

Transporte l’oxygène, l’eau et les nutriments vers tous les tissus de l’organisme

Collecte les déchets provenant des tissus et les emporte pour les éliminer

Transporte des cellules et des protéines qui participent à la défense de l’organisme contre les substances étrangères

Toutes les cellules de l’organisme ont besoin d’oxygène et d’eau pour vivre. Les cellules ont également besoin de nutriments comme du sucre, des protéines et des lipides. Le sang récupère l’oxygène dans les poumons et l’eau et les nutriments provenant de l’estomac et des intestins.

Les cellules produisent des déchets lorsqu’elles métabolisent les nutriments. L’oxygène et les nutriments se transforment en dioxyde de carbone et en déchets chimiques qui forment l’urine. Le sang transporte le dioxyde de carbone jusqu’aux poumons où il est éliminé lors de l’expiration. Les déchets sont transportés jusqu’aux reins, où ils sont extraits du sang pour se retrouver dans l’urine. Le sang transporte d’autres déchets jusqu’au foie où ils sont encore dégradés puis éliminés.

Le système immunitaire est le système de défense de l’organisme contre les envahisseurs, tels que les microorganismes et les cellules cancéreuses. Le sang transporte les cellules et les protéines spéciales du système immunitaire jusqu’à l’endroit où elles sont nécessaires.