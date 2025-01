Quelle est la cause de la cholécystite ?

La cause la plus fréquente d’une cholécystite est la présence de calculs biliaires. Les calculs biliaires sont des matières solides qui se forment dans la vésicule biliaire. Une crise de cholécystite survient lorsqu’un calcul biliaire obstrue le canal cystique. Le canal cystique transporte la bile de la vésicule biliaire à l’intestin. Lorsqu’il est obstrué, la bile reste bloquée dans la vésicule biliaire. Elle irrite la vésicule biliaire, ce qui entraîne un gonflement et des douleurs.

Parfois, le calcul biliaire est évacué spontanément en passant dans les intestins ou en retournant vers la vésicule biliaire. Ainsi, la bile accumulée dans la vésicule biliaire peut être évacuée et les douleurs disparaissent. Cependant, le même calcul ou un autre calcul peut obstruer la vésicule biliaire et provoquer une autre crise.

La cholécystite peut également être provoquée par une infection ou des tumeurs dans la vésicule biliaire, mais ces cas sont rares.