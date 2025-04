Il est possible de ne présenter aucun symptôme, ou les symptômes suivants :

Sensation d’avoir moins faim que d’habitude

Fièvre, vomissements ou nausées

Douleur dans la partie supérieure droite de l’abdomen, où se trouve le foie

Jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse)

Urines foncées

Dégoût pour les cigarettes, chez les fumeurs

La majorité des symptômes disparaissent généralement sous 3 à 10 jours, et la personne se sent mieux. Le jaunissement de la peau et du blanc des yeux peut durer 2 à 4 semaines.