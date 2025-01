Les tumeurs cérébrales peuvent provoquer des problèmes graves, même si elles ne sont pas cancéreuses, car le crâne est dur et il n’y a pas d’espace pour que la tumeur se développe

Au fur et à mesure qu’une tumeur cérébrale grossit, elle appuie sur le cerveau et augmente la pression intracrânienne, ce qui peut affecter l’intégralité du cerveau et être rapidement mortel