La maladie de Parkinson est une maladie cérébrale entraînant une perte lente du contrôle des mouvements. Elle peut provoquer des tremblements, une raideur musculaire, des mouvements lents et des problèmes d’équilibre. Chez de nombreuses personnes, elle cause également des problèmes de réflexion ou une démence (la mémoire et la capacité à apprendre diminuent dans le temps).

La maladie de Parkinson est due à une atteinte d’une partie du cerveau appelée noyaux gris centraux, qui participe au contrôle des mouvements et de l’équilibre.

Le symptôme le plus courant est généralement un tremblement (agitation incontrôlable d’une partie du corps).

La maladie de Parkinson est incurable, mais des traitements peuvent permettre de contrôler les symptômes.

Le risque de développer la maladie de Parkinson augmente avec l’âge