La dystonie est un trouble qui provoque un raidissement involontaire des muscles.

Dans la dystonie, le tonus musculaire anormal entraîne en général des crampes. Une crampe est une contraction musculaire soudaine douloureuse (spasme) qu’il est impossible de contrôler. Les crampes musculaires peuvent survenir de plus en plus souvent dans le temps et forcer le corps à prendre une position étrange ou tordue.