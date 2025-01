L’épilepsie est un trouble convulsif qui provoque des convulsions.

Certaines personnes ont des convulsions une fois et n’en présentent plus jamais. Elles ne sont pas épileptiques. Les personnes épileptiques ont des convulsions fréquentes, mais le nombre de crises varie. Certaines personnes épileptiques n’ont qu’une ou deux crises par an. Certaines ont des crises tous les jours.