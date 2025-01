Quelles sont les causes d’un engourdissement ?

Lorsque l’on touche quelque chose avec la main, les nerfs de la main envoient des messages au cerveau. Les messages permettent de ressentir ce que l’on touche. Des nerfs similaires connectent toutes les différentes parties du corps au cerveau. Un engourdissement apparaît lorsqu’il y a un problème au niveau du trajet nerveux emprunté par ces messages. De nombreuses affections et de nombreux médicaments peuvent bloquer ou appuyer sur ce trajet, à savoir :

Accident vasculaire cérébral

Infection, telle que maladie de Lyme ou VIH

Sclérose en plaques

Diabète

Carence en vitamine B12

Arthrose qui comprime les nerfs sortant de la moelle épinière

Pression sur un nerf en raison de mouvements répétitifs ou d’une position assise pendant trop longtemps

Lésion du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs

Certaines personnes présentent un engourdissement et des fourmillements dans les mains et autour de la bouche lorsqu’elles sont anxieuses et respirent trop rapidement (hyperventilation). Cela n’est pas dangereux.