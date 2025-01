Quelles sont les causes du SGB ?

La plupart des personnes développent le SGB plusieurs jours à quelques semaines après :

Maladie mineure comme une gastro-entérite ou un rhume

Chirurgie

Les médecins pensent que le SGB se développe lorsque le système immunitaire attaque les nerfs de sorte qu’ils ne peuvent plus transmettre des messages normalement. Le SGB attaque principalement les nerfs qui contrôlent le mouvement musculaire et la sensibilité. Il attaque rarement les nerfs qui contrôlent la tension artérielle, le cœur et d’autres organes.