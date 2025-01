Quelles sont les causes de la rage ?

La rage est causée par le virus de la rage. Le virus est fréquent chez certains animaux sauvages. Le virus de la rage se trouve dans la salive de l’animal infecté. Il peut donc être transmis lors d’une morsure. Les animaux ayant été vaccinés contre la rage ne contractent pratiquement jamais la rage. Ils ne peuvent donc pas la transmettre à l’homme.

Aux États-Unis, la cause la plus fréquente des cas de rage est une morsure de :

Chauves-souris

Une morsure de chauve-souris peut passer inaperçue. Par conséquent, consultez un médecin si vous avez peut-être été mordu(e), par exemple si vous vous réveillez et qu’il y a une chauve-souris dans votre chambre.

Autres animaux transmettant la rage aux États-Unis : ratons laveurs, mouffettes et renards. La rage n’affecte ni les oiseaux ni les reptiles. Les rongeurs (tels que les rats et les souris), les écureuils et les lapins ne transmettent pas la rage à l’homme.

Aux États-Unis, la plupart des animaux domestiques sont vaccinés contre la rage. Ils ne transmettent donc pratiquement jamais la rage à l’homme. Cependant, dans les régions où les chiens ne sont pas vaccinés contre la rage, les morsures de chien constituent la cause la plus fréquente des cas de rage. Ces régions comprennent : Amérique latine, Asie et Afrique.