Les infections cérébrales sont très graves et peuvent être mortelles. Elles peuvent être provoquées par les micro-organismes suivants :

Virus (le plus souvent)

Bactéries

Champignons ou parasites (rare)

Les infections qui impliquent seulement le cerveau sont appelées encéphalites. Les infections qui impliquent les couches de tissu (méninges) recouvrant le cerveau et la moelle épinière sont appelées méningites. Toutefois, une encéphalite peut se propager et provoquer une méningite. Et parfois, une méningite se propage et provoque une encéphalite.

Les infections cérébrales dues à un virus affectent généralement la totalité du cerveau. Les infections cérébrales causées par des bactéries provoquent parfois la formation d’une poche de pus appelée abcès cérébral.