Les premiers symptômes dépendent de ce qui est à l’origine de l’encéphalite. De nombreux virus provoquent en premier lieu des symptômes intestinaux et pseudogrippaux. La personne peut avoir des nausées et vomir. Elle peut présenter des maux de gorge, un écoulement nasal et une toux.

Lorsque le cerveau devient enflammé, la personne présente généralement :

Fièvre

Céphalées

Somnolence

Modifications de la personnalité ou confusion

En cas d’encéphalite sévère, la personne peut présenter des convulsions ou tomber dans le coma. Certaines personnes meurent.