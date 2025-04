Quelles sont les causes de la douleur chronique ?

Quelles sont les causes de la douleur chronique ?

La douleur chronique peut être provoquée par un problème continu, tel que :

Une affection à long terme, telle que cancer, arthrite, diabète ou fibromyalgie

Une blessure qui n’a pas totalement guéri

Par ailleurs, si les nerfs envoient constamment des signaux de douleur, cela entraîne parfois des altérations à long terme du fonctionnement des nerfs. Ces changements peuvent rendre la personne plus sensible aux signaux de douleur. Cela peut aggraver les douleurs existantes, et parfois provoquer une douleur à partir de quelque chose qui n’est généralement pas douloureux.

Parfois, les médecins ne savent pas ce qui est à l’origine de la douleur chronique.