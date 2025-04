La démence provoque des problèmes avec :

Mémoire

Utilisation du langage

Personnalité

Capacité à raisonner clairement

Ces problèmes rendent difficile la réalisation des tâches quotidiennes normales, comme faire des courses, préparer des repas et gérer de l’argent. Les personnes peuvent aussi avoir du mal à se comporter de façon appropriée.

Les symptômes peuvent s’aggraver avec le temps.

Symptômes précoces de la démence :

Oublier des choses qui viennent de se produire

Oublier où se trouvent certaines choses

Avoir des difficultés à trouver le bon mot et à comprendre ce que disent d’autres personnes

Oublier de payer des factures

Avoir plus de difficultés que d’habitude avec les chiffres

Se perdre en conduisant dans des endroits familiers

Être plus émotif, comme passer rapidement de la joie à la tristesse

Souvent, la famille et les amis remarquent que les personnes ne sont pas elles-mêmes. Les différences peuvent tout d’abord être difficiles à repérer. Parfois, les personnes elles-mêmes sont les premières à remarquer qu’elles ont des difficultés à réaliser certaines choses. Ces difficultés les rendent souvent frustrées et énervées.

Symptômes intermédiaires de la démence :

Se perdre chez soi, comme avoir des difficultés à trouver la salle de bains ou la chambre

Ne pas reconnaître des personnes ou des objets familiers

Se sentir facilement confus et incapable d’apprendre de nouvelles informations ou de suivre des instructions simples

La conduite n’est plus sûre

Avoir besoin d’aide pour se laver, s’habiller et manger

Ne pas comprendre une conversation normale

Faire des choses inhabituelles, comme crier, se déshabiller en public, frapper et répéter des questions

Avoir des problèmes pour s’endormir et rester endormi

Les modifications de la personnalité deviennent plus sévères. Les personnes atteintes de démence peuvent être craintives et soupçonneuses. Certaines sont irritables et hostiles. D’autres deviennent repliées sur elles-mêmes et déprimées.

Symptômes tardifs de la démence :