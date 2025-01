Le cerveau est comme l’unité centrale d’un ordinateur

Le cerveau reçoit des informations provenant des yeux, des oreilles, du nez, de la peau et des autres organes sensoriels. Il traite les informations, génère des pensées et des idées et envoie des messages à l’organisme. Par exemple, il indique aux muscles comment bouger pour marcher, parler et faire ce que la personne veut. Le cerveau contrôle également beaucoup ce que fait l’organisme sans que la personne ait à y penser. Par exemple, le cerveau ajuste automatiquement la respiration, la fréquence cardiaque et la tension artérielle.

Le cerveau est essentiel pour pouvoir bouger, parler, goûter, sentir, entendre et voir

Le cerveau a besoin de beaucoup de sang et d’oxygène pour fonctionner ; en permanence, environ 20 % du sang pompé par le cœur est envoyé vers le cerveau

Si le flux sanguin vers le cerveau s’arrête pendant plus de 10 secondes, la personne s’évanouit.

Structure cérébrale