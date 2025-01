Parfois, la présence d’une pilosité excessive est héréditaire et n’est associée à aucun problème.

La croissance pileuse est contrôlée par des hormones. La présence d’un taux d’hormones androgènes trop élevé chez les femmes entraîne l’apparition de poils épais et noirs dans des endroits généralement associés à la pilosité masculine, tels que le visage et le thorax. Causes fréquentes d’un taux d’hormones androgènes trop élevé :

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Troubles des glandes surrénales ou de l’hypophyse

Certaines tumeurs

Certains médicaments, tels que les stéroïdes utilisés dans le culturisme ou certaines pilules contraceptives

Les femmes qui ont un taux d’hormones androgènes trop élevé peuvent présenter d’autres caractéristiques masculines (ce phénomène est appelé « virilisation »). Celles-ci incluent une voix plus grave, des muscles plus importants, une calvitie au niveau du front et une hypertrophie du clitoris. De l’acné et un arrêt des règles peuvent également survenir.

Parfois, la pilosité excessive n’est pas causée par un taux trop élevé d’hormones androgènes. Elle peut survenir chez les hommes comme chez les femmes. Elle peut concerner un endroit précis du corps ou l’ensemble du corps, et être provoquée par :