La pelade provoque les symptômes suivants :

Plaques alopéciques circulaires, qui peuvent être petites ou provoquer la perte de l’ensemble des cheveux

Des cheveux courts et cassés peuvent être observés en périphérie des plaques. Les ongles peuvent devenir rugueux et striés. Aucun autre symptôme ne se manifeste, et la personne se sent bien en dehors de cela.