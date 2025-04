La cause la plus fréquente de l’alopécie est une calvitie masculine ou féminine.

La calvitie masculine commence au niveau du front ou du haut du crâne, puis se propage vers l’arrière de la tête

La calvitie féminine commence au sommet du crâne, et les cheveux se raréfient plutôt que de laisser une plaque alopécique

Les calvities masculine et féminine sont héréditaires. Elles peuvent débuter dès la vingtaine et deviennent de plus en plus fréquentes avec l’âge.

Chute de cheveux

Les autres causes de l’alopécie comprennent les suivantes :