La plupart des personnes atteintes d’un pityriasis rosé de Gibert développent d’abord une grande plaque squameuse appelée le médaillon (flèches) et, sous une à deux semaines, des plaques roses ou brunes plus petites peuvent apparaître au niveau du tronc, des bras et des jambes.

Image publiée avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).