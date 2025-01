Les symptômes du SSJ et de la NET apparaissent généralement 1 à 3 semaines après le début de la prise du médicament en cause. Premiers symptômes :

Fièvre

Céphalées

Toux

Inflammation et rougeur des yeux

Courbatures

Symptômes plus tardifs :

Éruption cutanée plane et rouge sur le visage, le cou et le tronc, qui se propage au reste du corps

Cloques qui se forment et se déchirent facilement

Formation de cloques au niveau de la bouche, des yeux et du vagin

Dans le cadre du SSJ, la peau se détache sur des zones restreintes du corps. Dans le cadre de la NET, les zones sont de plus en plus importantes et une plus grande partie de la peau est affectée. Plus la quantité de peau qui se détache est importante, plus la NET est dangereuse.