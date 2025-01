Quelles sont les causes des escarres ?

Quelles sont les causes des escarres ?

Les escarres sont causées par les éléments suivants :

Pression constante sur une zone de peau, notamment au niveau d’une partie osseuse

Pression constante pendant plus d’une heure ou deux, qui coupe la circulation du sang vers la peau

Les personnes conscientes et capables de se déplacer changent de position constamment sans même y penser. Si elles ne changent pas de position, après environ une heure, le poids de leur corps coupe la circulation du sang vers la zone de peau sur laquelle elles appuient. Plus cette pression dure, plus les lésions cutanées sont importantes.