Il arrive, rarement, que le péricarde soit absent à la naissance ou qu’il comporte des défauts, comme des trous et des points faibles. Ces défauts peuvent être dangereux, car le cœur ou un vaisseau sanguin important peut faire saillie (former une hernie) à travers un trou et être étranglé. Les médecins réalisent une intervention chirurgicale pour réparer le trou ou retirer le péricarde.

Des infections, des blessures et la propagation du cancer peuvent déclencher des troubles affectant le péricarde.

Le trouble le plus fréquent est

La péricardite, qui est une inflammation du péricarde

La péricardite peut être :

Aiguë : l’inflammation débute peu après la maladie déclenchante

Subaiguë : l’inflammation se développe en quelques semaines à quelques mois après un événement déclencheur

Chronique : inflammation qui dure plus de 6 mois

Les autres maladies du péricarde incluent :